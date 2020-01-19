Под Пензой мужчину заподозрили в попытке убийства трехлетней дочери

В отношении жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство его трехлетней дочери, сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что дело в отношении мужчины 1989 года рождения заведено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней).

По данным следствия, вечером 18 января 2020 года под окнами квартиры на пятом этаже дома в селе Засечном Пензенского района с телесными повреждениями был обнаружен мужчина со своей трехлетней дочерью.

Оба госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Следователи намерены установить, в каких условиях жила и воспитывалась девочка, а также выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА «Новости», что, по предварительным данным, мужчина с ребенком выпали из окна квартиры на пятом этаже дома, у обоих имеются травмы, характерные для падения с высоты.

Накануне Кировский областной суд приговорил к 13 годам колонии Марию Пленкину, чья дочь была найдена мертвой в запертой квартире в Кирове – девочка пробыла там несколько дней одна без еды и воды.

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Последнее: В отношении жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство его трехлетней дочери, сообщили в областном управлении Следственного комитета России. В сообщении на сайте ведомства говорится, что дело в отношении мужчины 1989 года рождения заведено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). По […]