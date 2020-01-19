Умер участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в Москве от острого лимфобластного лейкоза, сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.

«И в светлый праздник Крещения – ушел… Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно – лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю. Тима… Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36», – передает сообщение Мелика-Гусейнова РИА «Новости».

Гайдуков в 2018 году сообщил, что ему поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз, от которого он лечился в Москве.

Команда «Город Пятигорск» – чемпион Высшей Лиги КВН 2013 года.

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