Первая новая модель Chevrolet Corvette ушла с молотка

В американском аукционном доме Barrett-Jackson выставили на продажу обновленный спорткар Chevrolet Corvette, который до сих пор не доступен у дилеров.
Вместе с тем производитель ранее анонсировал, что старт мировых продаж состоится к лету нынешнего года. Владелец эксклюзивного экземпляра спорткара Chevrolet Corvette намерен заработать с продажи автомобиля порядка 3 миллионов долларов. Известно, что первым владельцем Chevrolet Corvette выступит Рик Хендрик, который приобрел модель с топовой комплектации.
Напомним, новая модель спорткара Chevrolet Corvette получила улучшенный 6,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает мощность 500 л.с. Также сообщается, что стоимость новинки будет рассекречена лишь к лету перед началом мировых продаж автомобиля.
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Последнее: В американском аукционном доме Barrett-Jackson выставили на продажу обновленный спорткар Chevrolet Corvette, который до сих пор не доступен у дилеров. Вместе с тем производитель ранее анонсировал, что старт мировых продаж состоится к лету нынешнего года. Владелец эксклюзивного экземпляра спорткара Chevrolet Corvette намерен заработать с продажи автомобиля порядка 3 миллионов долларов. Известно, что первым владельцем Chevrolet […]
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