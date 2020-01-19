Международная федерация хоккея решила вмешаться в спор ВАДА и РУСАДА

19.01.2020, 14:30, Новости дня

В судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (КАС) примет участие как третья сторона Международная федерация хоккея (ИИХФ), сообщил член совета ИИХФ, глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

«В пятницу был обзвон всех членов совета, и все они единогласно поддержали это предложение. РФ занимает большое место в мировом хоккее: у нас есть чемпионат мира, мы планируем провести и женский чемпионат мира в Уфе, и ИИХФ за то, чтобы РФ была представлена на чемпионатах мира так, как должна», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в случае какой-либо «дискриминации» сборной РФ не будет на чемпионатах мира четыре года.

«Поэтому мы очень благодарим международную федерацию, я всем членам совета написал, что благодарю за поддержку», – сказал Третьяк.

Ранее Олимпийский комитет РФ также направил в КАС уведомление о намерении вступить в судебный спор ВАДА и РУСАДА.

ОКР намерен отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и чемпионаты мира.



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