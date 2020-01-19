Врач перечислил преимущества употребления фасоли

Врач и эксперт в сфере лечебного питания Хадир Джамиль опубликовал в соцсети Facebook запись, посвященную преимуществам употребления фасоли. Например, этот продукт снижает вероятность развития злокачественных опухолей.
По словам Джамиля, у бобового растения довольно сильные противораковые свойства, ввиду большого количества фенольных соединений, способствующих уменьшению воздействия на организм мутагенных соединений, вроде нитрозамина, полициклических ароматических углеводородов и микотоксинов. Более темный цвет фасоли означает повышенное количество флавоноидов в ней, что позволяет увеличить эффект в борьбе с развитием злокачественных опухолей. Если рак уже диагностирован, то фасоль обязана присутствовать в рационе человека. Помимо этого, она хорошо влияет на функционирование желудочно-кишечного тракта, благодаря клетчатке.
В качестве бонуса, фасоль укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы за счет фолиевой кислоты. Аргинин, находящийся в продукте, помогает людям, страдающим от диабета. Бобовое растение помогает сбросить лишние килограммы, так как способствует быстрому чувству насыщения.
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