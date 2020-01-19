Автоновости: Новый внедорожник Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение

Сегодня стало известно, что в ближайшие 1-2 года в продажу поступит обновленный внедорожник Suzuki Jimny в пятидверном исполнении.

Художники подготовили рендерные изображения данного автомобиля, который сможет похвастаться производительностью и новыми опциями. Причина выхода пятидверной модификации состоит в том, что автомобили в данном сегменте наиболее популярны на индийском рынке. В свою очередь, характеристики пока удерживаются в тайне производителем.

Трехдверный автомобиль имеет рамную конструкцию, полный привод и ряд других опций. Кроме того, новинка также сможет похвастаться улучшенным мотором на 1,5 литра с мощностью 102 л.с. Эксперты высказали версию, что стоимость обновленного внедорожника Suzuki Jimny с пятидверным кузовом составит от 1 млн рупий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отечественный музыкальный продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев, которого не так давно обвиняли в измене жене с Ольгой Серябкиной, на странице в Instagram показал редкий снимок «второй половинки». Большинство подписчиков с восторгом называют избранницу знаменитости «озорной красавицей», и желают семье ещё много лет прожить вместе. Задолго до Нового года Максим Фадеев улетел на Бали, откуда […]