Автоновости: Новый внедорожник Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение

19.01.2020, 14:30, Новости дня

Сегодня стало известно, что в ближайшие 1-2 года в продажу поступит обновленный внедорожник Suzuki Jimny в пятидверном исполнении.

Художники подготовили рендерные изображения данного автомобиля, который сможет похвастаться производительностью и новыми опциями. Причина выхода пятидверной модификации состоит в том, что автомобили в данном сегменте наиболее популярны на индийском рынке. В свою очередь, характеристики пока удерживаются в тайне производителем.

Трехдверный автомобиль имеет рамную конструкцию, полный привод и ряд других опций. Кроме того, новинка также сможет похвастаться улучшенным мотором на 1,5 литра с мощностью 102 л.с. Эксперты высказали версию, что стоимость обновленного внедорожника Suzuki Jimny с пятидверным кузовом составит от 1 млн рупий.



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