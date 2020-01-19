Эксперты National Interest: Ракетные «засады» российского флота похоронят американские авианосцы

19.01.2020, 14:21, Разное

Эксперты авторитетного американского издания National Interest опубликовали новую статью, в которой рассказали о готовящихся ракетных засадах со стороны России, благодаря которым в боевых условиях авианосцы ВМС США попросту будут уничтожены. Военные специалисты проанализировали намерения руководства российского флота объединить надводные суда и ракеты наземного типа базирования.
Эксперты отметили, что самую большую угрозу представляют крылатые противокорабельные ракеты серии П-800 «Оникс», так как они могут нанести удар по надводной цели с расстояния более 250 километров. Что касается обнаружения целей, то данная задача положена на сторожевые суда, в обязанность которых входит передача координат на пульт передвижного берегового портивокорабельного ракетного комплекса серии «Бастион».

Ключевой смысл данной затеи, считают авторы статьи, заключается в следующем: деактивированный радар поможет береговому комплексу очень быстро сменить позицию на более выгодную, и после получения всей необходимой информации от надводных судов происходит быстрый ракетный удар.



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