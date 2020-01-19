Названы самые популярные лечебные курорты России

В результате проведённого анализа специалистам федерального государственного бюджетного учреждения ФГБУ «НМИЦ РК» удалось определить самые востребованные и популярные в минувшем году лечебные курорты России. Чаще всего для отдыха и оздоровления выбирали санатории Краснодарского и Ставропольского краёв.

Так, в первом регионе наибольшим спросом пользовались санаторно-оздоровительные учреждения Сочи, Геленджика, Ейска, Туапсе, Анапы и Горячего Ключа. В Ставрополье наибольший приток желающих провести отдых и лечебные процедуры отмечен в таких городах, как Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. На территории Республики Крым самыми востребованными названы лечебные курорты Феодосии и Евпатории.

Общее количестве людей, отдохнувших и оздоровившихся на курортах РФ в минувшем году, по данным специалистов, варьируется в районе 6,4 миллиона человек. При этом чуть менее четверти из них приходится на детей и подростков.

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