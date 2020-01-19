Власти Украины отказались сносить «Легендарную тачанку» в Каховке

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в Каховке Херсонской области не будут сносить монумент «Легендарная тачанка», а создадут на его месте «Музей монументальной пропаганды».

«Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине», – передает его слова «Страна».

Он добавил, что детали сообщит «ближе к марту».

Ранее мэр Каховки сообщил, что Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели». Он пообещал выступить против этих символов города.

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