Манна земная

Тех, кто не верит в добро, — добрая половина.

В благостную рождественскую ночь в мирном населенном пункте избили и ограбили 20-летнего юношу. С него сняли куртку, в карманах которой находились документы, банковские карты и мобильный телефон. Без сознания и верхней одежды он пролежал на земле около пяти часов, пока не был подобран и госпитализирован.

В криминальной хронике праздничной поры это происшествие микрорайонного масштаба выделяется разве что названием местности, где оно произошло. А дело было в городе Владимире в микрорайоне Доброе на улице Добросельской. Что за добрый микрорайон?

Так называлось давно поглощенное городом село — Доброе. А не Злое какое-нибудь и не Лютое.

Надо думать, неспроста дали русскому селу еще в XVI веке такое наименование. Наверное, заметны там были какие-то проявления доброты и вряд ли местные крестьяне снимали с путника кафтан и лапти. Но прошло пять веков, и — добро пожаловать…

Конечно, если в каком-то городе головорезы напали бы на прохожего на улице Пугачева или улице Робеспьера, мы не стали бы считать такой ход событий более логичным и обоснованным, но для полицейского протокола те названия все же были бы уместнее, чем Доброе и Добросельская.

Как-то так вышло, что слово «добро» у нас ассоциируется в основном с имуществом. Нажитое добро означает дом, автомобиль «Нива» с прицепом, электропилу, надувную резиновую лодку… А чем чаще слышится призыв делать добро, тем больше мы удивляемся, что кто-то его делает. Так, в конце минувшего года из уст в уста, из чата в чат передавалась история о том, как в Новосибирске некий пассажир маршрутки в хорошем настроении оплатил проезд всех попутчиков. Не спрашивая даже, кто они: рабочие, безработные, швецы, жнецы, владельцы контрольных пакетов нефтедобывающих компаний…

Ну, прямо крутая маршрутка.

Проехал парень 30 остановок и на этом накатанном пути без объяснений заплатил за четыре десятка пассажиров. Выложил 1200 рублей подлинными купюрами с неподдельной улыбкой.

Растроганные необычной новостью журналисты сумели разыскать доброго молодца и попытались угадать, с какой радости он так расщедрился. И в самом деле, не ребенок ли у него родился? Не диплом ли он защитил? Не мясорубку ли в лотерею выиграл? Но парень объяснил, что ему просто так захотелось. Ничего, дескать, особенного.

И кто же поверит? Раз нет убедительного повода для душевного порыва, то и сам порыв становится сомнительным. Всякий задумается: что-то тут не то. Может, какая-то мошенническая схема реализуется. Граждане пассажиры, будьте бдительны! Переложите кошельки и ключи в самые глубокие карманы.

Будьте бдительны и вы, граждане покупатели! Видели в интернете информацию россыпью: «Калужский блогер оплатил покупки пенсионерам»? Это необъяснимое событие произошло в предновогодние дни. Молодой человек, даже не облачаясь в костюм Деда Мороза, помогал пожилым людям закупить продукты к праздничному столу. Одни благодарили юношу, другие пытались разгадать его коварный замысел. СМИ писали: «Некоторые за хорошими поступками скрывают намерение повысить свою популярность».

Тут вспоминается аналогичная история, ранее случившаяся в Челябинской области. Там, в городе Копейске, еще один блогер по имени Николай вынужден был оправдываться за такой же поступок: «Полетели обвинения, что это показуха, что хочу прославиться за чужой счет. И даже, что я зарабатываю на стариках. Я простой работяга и трачу собственные деньги. Писать гадости в комментариях проще, нежели пойти и сделать что-то. Ни один из комментаторов так и не проявил желания помочь».

Помочь не помогли, зато написали про Николая, что он оплатил один майонез и хвалится. Его дальнейшее изложение собственного поступка уже было похоже на объяснение человека, явившегося с повинной: «Я стоял на кассе и увидел бабушку с перевязанной рукой, которая не могла даже держать свои покупки. Мне очень захотелось ей помочь. Я оплатил ее покупки, а потом еще десятку пенсионеров и паре детишек. Они радовались, и мне от этого было хорошо. Не все соглашались на помощь. Некоторые пенсионеры боялись какого-то обмана».

Тех пенсионеров можно понять. Их всю жизнь обманывало государство, но механизм обмана был понятен: что-то пообещают, но не дадут.

А тут ничего не обещали, а дают почему-то. И как им принимать деньги за чистую монету?

В общем, с этими добрыми делами не знаешь, на что можно нарваться. Переведешь через улицу старушку, заподозрят в геронтофилии. А если та старушка уже впала в детство, то — в педофилии. Поэтому при малейших упреках и косых взглядах прохожих целесообразно перевести старушку обратно и оставить где была. А тех стариков и старушек, за которых вы перед Новым годом заплатили в магазине, в случае общественного недоумения следует разыскать и взять с них полную стоимость продуктов. Для верности — с учетом повышения цен с нового года.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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