Из-за таяния льда в Арктике в Сибири меняется климат

Международная группа исследователей сообщила, что таяние льда в Арктике крайне негативно отражается на климате в Сибири.
Российские, британские и израильские специалисты провели анализ данных за полтора миллиона лет, которые были получены при изучении сталагмитов в сибирских пещерах, которые являются специфическими регистраторами палеоклиматических изменений. Известно, что сталагмиты могут образовываться, когда породы над пещерой находятся в талом состоянии, а вода в жидкой форме свободно циркулирует в почве и горных породах. Эксперты отметили, что охлаждение недр в Сибири произошло уже после и благодаря формированию многолетнего морского льда в Арктике.
Сегодня сокращение объемов многолетнего арктического льда также отражается на климатических процессах в Сибири. Предполагается, что многолетнемерзлые породы будут таять гораздо быстрее.
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