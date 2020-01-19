Из-за таяния льда в Арктике в Сибири меняется климат

19.01.2020, 14:14, Новости дня

Международная группа исследователей сообщила, что таяние льда в Арктике крайне негативно отражается на климате в Сибири.

Российские, британские и израильские специалисты провели анализ данных за полтора миллиона лет, которые были получены при изучении сталагмитов в сибирских пещерах, которые являются специфическими регистраторами палеоклиматических изменений. Известно, что сталагмиты могут образовываться, когда породы над пещерой находятся в талом состоянии, а вода в жидкой форме свободно циркулирует в почве и горных породах. Эксперты отметили, что охлаждение недр в Сибири произошло уже после и благодаря формированию многолетнего морского льда в Арктике.

Сегодня сокращение объемов многолетнего арктического льда также отражается на климатических процессах в Сибири. Предполагается, что многолетнемерзлые породы будут таять гораздо быстрее.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил 17 января «Украина.ру», что в российском основном законе должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Беларуси. Безпалько рассказал, что вошел в комиссию по реформе российской конституции как  председатель правления общественной организации «Украинцы России». Журналист спросил: «Что-то в конституции будет по облегчению для граждан Украины вступления в российское подданство? […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика