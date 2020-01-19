Не вышел из комы: умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Трагическое известие сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков в «Фейсбуке».

В июне прошлого года музыканта сильно избили в Минске, и с тех пор он находился в коме. Представители Руслана Владыко рассказали, что он умер 19 января, не приходя в сознание.

Напомним, группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году. В 2014 году коллектив прекратил свое существование и распался на две группы – Brutto и Trubetskoy.

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