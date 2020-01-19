Не вышел из комы: умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Один из основателей белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Трагическое известие сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков в «Фейсбуке».
В июне прошлого года музыканта сильно избили в Минске, и с тех пор он находился в коме. Представители Руслана Владыко рассказали, что он умер 19 января, не приходя в сознание.
Напомним, группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году. В 2014 году коллектив прекратил свое существование и распался на две группы – Brutto и Trubetskoy.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил 17 января «Украина.ру», что в российском основном законе должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Беларуси. Безпалько рассказал, что вошел в комиссию по реформе российской конституции как председатель правления общественной организации «Украинцы России». Журналист спросил: «Что-то в конституции будет по облегчению для граждан Украины вступления в российское подданство? […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Польские пограничники на границе с Украиной изъяли самую большую партию янтаря за год / 15 декабря
- Канадский телеканал объяснил, почему удалил кадры с Трампом из фильма «Один дома – 2» / 28 декабря
- Стоимость транзита газа через Украину для «Газпрома» будет неизменной пять лет – вице-премьер РФ / 23 декабря
- Календарь: 18 декабря — День мудрого клоуна — Юрия Никулина / 18 декабря
- Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила / 20 декабря
- В Красноярском крае РФ вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, 15 человек пострадали / 25 декабря
- Washington Post — сенатор Кеннеди заявил, что Украина наравне с Россией вмешивалась в выборы / 2 декабря
- Автоновости: Названы лучшие автомобильные двигатели 2020 года / 23 декабря