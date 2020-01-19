Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлин, где в воскресенье должна пройти международная конференция по Ливии, а также состоится его двусторонняя встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры лидеров РФ и Турции состоятся до начала Берлинской конференции, передает ТАСС.

Российскую сторону будут представлять и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

Затем Путин присоединится к главам делегаций стран – участниц Берлинской конференции по Ливии. Президент выступит на конференции, мероприятие пройдет за закрытыми дверями без участия прессы.

Ранее в воскресенье источник сообщил, что участники конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, в том числе РФ и Турция, будут заниматься мониторингом прекращения огня в Ливии.





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