Медведев заявил, что на отставку российского правительства повлиял «фактор времени»

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью «Первому каналу», фрагмент которого опубликовало ТАСС 19 января, что на отставку правительства РФ повлиял «фактор времени».

По словам Медведева, президент России Владимир Путин обозначил «масштабные задачи по обновлению политической системы».

Экс-премьер также напомнил, что занимал пост председателя правительства РФ почти восемь лет, и «это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам». Медведев подчеркнул, что «это тоже нужно принимать во внимание».

Он отметил, что возглавлял правительство России в общей сложности почти восемь лет, и «за новейшую историю России это было первый раз». Медведев рассказал, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского и царского периода. Он добавил, что «так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур».

Медведев добавил, что «вообще к отставке правительства всегда нужно относится абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного».

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил 17 января «Украина.ру», что в российском основном законе должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Беларуси. Безпалько рассказал, что вошел в комиссию по реформе российской конституции как председатель правления общественной организации «Украинцы России». Журналист спросил: «Что-то в конституции будет по облегчению для граждан Украины вступления в российское подданство? […]