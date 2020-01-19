В Киеве прощаются с украинцами, погибшими в катастрофе в Иране

В Киев доставили из Тегерана тела членов погибшего экипажа Международных авиалиний Украны и еще двух пассажиров «Боинга», который был сбит ранним утром 8 января. В международном аэропорту «Борисполь» самолет с телами встречали сотрудники МАУ и политики, среди которых президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Иране. Как стало известно спустя несколько дней, он был сбит военными Корпуса стражей Исламской революции. По их версии, гражданский самолет подлетел слишком быстро к иранской военной базе, а система ПВО якобы приняла его за крылатую ракету, поэтому по самолету было выпущено две ракеты.

В катастрофе 8 января погибли 176 человек, из которых 11 были гражданами Украины: двое пассажиров и 9 членов экипажа, пилоты и бортпроводники.

Иран полностью взял на себя ответственность за катастрофу и обещал выплатить компенсации всем семьям погибших. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал, что, по предварительным результатам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана, к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Он принес извинения и соболезнования иранскому народу, а также семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.

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