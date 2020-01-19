Иран опроверг планы передать Украине черные ящики сбитого Boeing

Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося в Тегеране украинского лайнера Boeing, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар.
Резайефара добавил, что «пока не принято решение отправить их в другую страну», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Накануне Reuters сообщило, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.
Между тем на Украину доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране.
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.
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