Иран опроверг планы передать Украине черные ящики сбитого Boeing

19.01.2020, 14:05, Новости дня

Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося в Тегеране украинского лайнера Boeing, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар.

Резайефара добавил, что «пока не принято решение отправить их в другую страну», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

Накануне Reuters сообщило, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.

Между тем на Украину доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.



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