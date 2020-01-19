Россия и Турция собрались мониторить прекращение огня в Ливии

Участники конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, в том числе РФ и Турция, будут заниматься мониторингом прекращения огня в Ливии, сообщил источник на переговорах.
«Турция и РФ способствовали установлению режима огня с 12 января. Оно соблюдается. Да, есть периодические инциденты, но оно соблюдается. Поэтому наши страны должны участвовать в дальнейшем мониторинге. Так же, как и другие страны-участницы конференции», – передает его слова РИА «Новости».
На конференцию в Берлин были приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция и стороны конфликта в Ливии.
Отметим, что в воскресенье в Берлине проведут встречу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
13 января переговоры по ситуации в Ливии состоялись в Москве, однако тогда стороны конфликта не смогли прийти к согласию.
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Последнее: В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
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