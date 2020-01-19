Россия и Турция собрались мониторить прекращение огня в Ливии

Участники конференции по ливийскому урегулированию в Берлине, в том числе РФ и Турция, будут заниматься мониторингом прекращения огня в Ливии, сообщил источник на переговорах.

«Турция и РФ способствовали установлению режима огня с 12 января. Оно соблюдается. Да, есть периодические инциденты, но оно соблюдается. Поэтому наши страны должны участвовать в дальнейшем мониторинге. Так же, как и другие страны-участницы конференции», – передает его слова РИА «Новости».

На конференцию в Берлин были приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция и стороны конфликта в Ливии.

Отметим, что в воскресенье в Берлине проведут встречу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

13 января переговоры по ситуации в Ливии состоялись в Москве, однако тогда стороны конфликта не смогли прийти к согласию.





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