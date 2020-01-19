Анастасия Волочкова в унтах и мини-шортах рассказала о походе в салон красоты

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное в салоне красоты. Артистка в кадре запечатлена в унтах и мини-шортах, за что ранее ей доставалась изрядная доля критики от интернет-пользователей, высмеивающих любовь «к трусам».

Совсем недавно Анастасия Волочкова вернулась из Таиланда, где отдыхала от столичной непогоды и наслаждалась «гармонией с природой». Балерина постоянно делилась с подписчиками «отпускными моментами», продолжив посвящать их в подробности своей жизни и по приезду в Москву. Так, одним из первых мест, посещённых Волочковой, стал её любимый салон красоты «Лалита». Как пояснила балерина, заведение теперь можно найти по новому адресу и сейчас оно стало ещё лучше, чем раньше, но по-прежнему выделяется большим количеством цветов и прекрасными мастерами.



Для похода в салон Анастасия Волочкова в очередной раз надела лёгкий костюм с короткими шортами и меховые унты. Сейчас балерина закрыла для подписчиков возможность комментирования публикаций, но ранее её не раз критиковали за схожие наряды, называя шорты «трусами, не соответствующими образу». Кстати, многим фолловерам «не по душе» и чрезмерно открытые купальники Волочковой, которые она демонстрировала на пляжах Таиланда. Некоторые считают, что балерина в них выглядит «смешно», а другие, напротив, восхищаются красивым телом и подтянутыми формами.

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