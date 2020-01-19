Мнение: Дешёвая Москва, рейтинг лучших стран и мировая столица конопли

1. Лет десять назад была очень модной тема «дорогой Москвы». Якобы столица России –самый затратный для жизни город мира, первое место в списке. Помните нашу с вами «памятку оппозиционеру»? Один из пунктов в ней в те времена звучал так: «Почему за стоимость однушки на окраине Москвы можно купить в Калифорнии роскошную трехэтажную виллу с большим бассейном?».

https://olegmakarenko.ru/397939.html

Впрочем, уже тогда было понятно, что эти заявления имеют мало общего с реальной жизнью обычных москвичей: британские учёные вычисляли дороговизну по тем тратам, которые в Москве делали иностранцы, и по-видимому, даже эти узкие данные были ошибочны и неполны. Согласно последним исследованиям, Москва не входит даже в первые две сотни дорогих городов мира:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/01/17/n_13925312.shtml

Рейтинг самых дорогих городов мира опубликован на статистическом ресурсе Numbero.

Первое место в рейтинге занял Цюрих, на первых пяти строчках расположились города Швейцарии. В десятку вошли норвежские города Ставангер, Осло, Тронхейм и Берген, а также исландский Рейкъявик.

Москва заняла в списке 251 место.

Города в рейтинге располагаются по «индексу стоимости жизни», который рассчитывается на основе покупательной способности населения и цен на питание, транспорт и коммунальные услуги.

2. Ещё один интересный и прямо-таки удивительный рейтинг, с неожиданно высоким местом России:

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/01/15/n_13918130.shtml

В 2020 году Россия улучшила свои позиции в рейтинге мировых стран по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report.

Страна смогла подняться на 23 место, опередив многие страны Восточной Европы. В 2019 году Россия в этом же рейтинге занимала 24-ю строчку.

Отмечается, что список лучших стран формируется за счет девяти показателей: туристическая привлекательность, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, отношение к гражданам (защита прав человека и т.д.), а также культурное влияние, историческое наследие, качество жизни, военные показатели и потенциал развития.

По данным журнала, за год российская сторона улучшила позиции в пунктах по развитию предпринимательства, туристической привлекательности, отношению к гражданам, открытости для бизнеса и качеству жизни.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней идут Канада, Япония, Германия и Австралия.

Удивительной здесь является не сравнительно высокая позиция России (23 место из 73), а то, что данный список составили западные эксперты, которые обычно ставят Россию в подобных рейтингах ближе к самому концу – в компании захудалых азиатских и африканских стран.

Вот для сравнения, известный рейтинг качества жизни, составленный Economist Intelligence Unit (подразделением британского журнала Economist), в котором Россия занимает 72 место из 80 (данные за 2013 год):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_качества_жизни

В том же упомянутом выше американском рейтинге Россию по качеству жизни ставят уже на 34-е место:

https://media.beam.usnews.com/8e/b0/c99b324c4a0a8c1f6dd7c76d903c/200108-best-countries-overall-rankings-2020.pdf

Получается, что либо мы за 7 лет сделали грандиозный рывок вперёд, либо эксперты Economist им им подобные врали и занижали позиции нашей страны.

Впрочем, в американском рейтинге тоже есть откровенно нечестные оценки в наш адрес. Россию там поставили на последнее, 73-е место по уровню открытости для бизнеса (показатель Open for Business). При этом с предпринимательством (Enterpreneurship) у нас всё неплохо, 23-е место. Значит, имеется в виду открытость для международного бизнеса. Однако если тут и есть какие-то проблемы, то это ведь по вине тех самых американцев, которые ввели против нас экономические санкции!

3. Недавно я писал про то, как Нидерланды в рамках борьбы за свою репутацию решили окончательно вымарать из обихода другое название страны – Голландия. Мол, оно вызывает негативные ассоциации с курением марихуаны и проститутками в квартале «Красных фонарей».

На самом деле, благочестивым голландцам, – простите, нидерландцам, – нет никакой нужды беспокоиться – плохая репутация сама уплывает от них за океан:

https://lenta.ru/news/2020/01/13/pot/

Нидерланды уступают США позиции на рынке марихуаны и в течение нескольких лет окончательно лишатся своего статуса «мировой столицы» каннабиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Марихуану стали продавать в Нидерландах в специальных кофешопах еще в 1970-х годах. Многие годы страну называли мировой столицей марихуаны: хотя трава технически запрещена, закон не преследует людей за хранение до пяти граммов. Однако в 2000-х Нидерланды стали сдавать позиции на глобальном рынке из-за отказа от полного легалайза и слабой поддержки отрасли со стороны властей.

Другой причиной потери лидерства со стороны Нидерландов стала либерализация новых рынков, среди них агентство называет США и Канаду. По состоянию на начало 2020 года в США уже 11 штатов легализовали марихуану. Канада в 2018 году стала второй после Уругвая страной, которая полностью легализовала каннабис. Это привело к оттоку бизнеса каннабиса из Нидерландов в Америку.

Самое смешное, что нидерландские власти предпринимают, как написано в статье, запоздалые попытки как-то помочь погрузившейся в упадок марихуановой отрасли. Отмыть репутацию господам европейцам хочется, а вот терять денежки – вовсе нет.

Источник: Место для дискуссий

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