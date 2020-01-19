Триумфальное возвращение Загитовой сняли на видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновила тренировки. В личном микроблоге спортсменка опубликовала видеозапись, на которой она исполняет на льду тройной лутц и тройной риттбергер. За девушкой следят ее наставники Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Ролик произвел фурор среди поклонников. Подписчики похвалили фигуристку и пожелали ей успехов в большом спорте: «Очень рада, что ты возобновила тренировки со своим тренерским штабом! Успехов тебе на льду!», «Красавица наша любимая! Такое наслаждение видеть тебя довольную, счастливую и улыбающуюся».

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Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage �� (@teamzagitova) 17 Янв 2020 в 5:42 PST

Напомним, в середине декабря Алина Загитова сообщила о приостановке карьеры до конца сезона 2019-2020-х годов. Спортсменка отметила, что хочет сосредоточить внимание на тренировках. Периодически она будет принимать участие в различных ледовых шоу, передает «Комсомольская правда».

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