Триумфальное возвращение Загитовой сняли на видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновила тренировки. В личном микроблоге спортсменка опубликовала видеозапись, на которой она исполняет на льду тройной лутц и тройной риттбергер. За девушкой следят ее наставники Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Ролик произвел фурор среди поклонников. Подписчики похвалили фигуристку и пожелали ей успехов в большом спорте: «Очень рада, что ты возобновила тренировки со своим тренерским штабом! Успехов тебе на льду!», «Красавица наша любимая! Такое наслаждение видеть тебя довольную, счастливую и улыбающуюся».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в середине декабря Алина Загитова сообщила о приостановке карьеры до конца сезона 2019-2020-х годов. Спортсменка отметила, что хочет сосредоточить внимание на тренировках. Периодически она будет принимать участие в различных ледовых шоу, передает «Комсомольская правда».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хабаровскую художницу наказали за пропаганду гомосексуализма среди детей / 12 декабря
- Помпео выступил с заявлением в связи с 10-летием землетрясения на Гаити / 12 января
- Других проблем нет? Жителей Югры возмутила затея властей организовать конференцию в Париже / 4 декабря
- Школьница из Вышнего Волочка спасла тонущих детей в Петербурге / 8 января
- Подпавшее под санкции США российское судно хотят конфисковать за долги в Сингапуре / 6 декабря
- Автоновости: Россияне начали активнее залезать в кредиты / 5 декабря
- Видео: Чьи чувства оскорбила Собчак? / 17 декабря
- Президент Ирана пообещал «отрезать США ноги» / 8 января