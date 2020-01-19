По танцевальным движениям научились устанавливать личность

Сотрудники финского Университета Ювяскюля заявили, что в будущем для подтверждения своей личности людям предстоит станцевать. Ранее проведенное исследование помогло ученым доказать, что идентичность людей можно сопоставить с их стилем танца, который является уникальным.

На протяжении длительного периода времени финские исследователи работали над изучением возможности использования технологии захвата движения. Использование данной технологии помогло определить психологические черты испытуемых. По их манере танца специалисты могли понять все об их настроении, уровне эмпатии, являются ли они экстравертами или интровертами. Ученые также доказали, что жанр и тип музыки не влияют на характерный стиль танца человека. Такие данные фиксировать и анализировать способен лишь искусственный интеллект, отметили исследователи.

В рамках эксперимента 73 добровольца танцевали под восемь музыкальных жанров, после чего система определяла личности танцоров. Данные были получены с точностью 94%.

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