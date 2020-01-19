Найден новый препарат для лечения резистентного лейкоза

19.01.2020, 13:52, Новости дня

Исследователи из Каролинского института представили неизвестный ранее препарат, который можно будет применять для лечения резистентного лейкоза.

Лейкозы являются группой раковых заболеваний крови, при которых наблюдается избыточная выработка лейкоцитов. Существует немало форм данной болезни, среди которых медленно прогрессирующие, острые, хронические. При острых формах риск смерти очень высокий, а методов лечения данной группы раковых заболеваний существует не так много. Наиболее распространенные препараты для борьбы с резистентным лейкозом сегодня не столь эффективны, как хотелось бы. Недавно ученые провели анализ огромного количества существующих сегодня лекарств и обнаружили простое и не столь дорогое средство.

В ближайшее время эксперты планируют провести клинические испытания обнаруженного препарата.



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