Известны результаты проверки средств личной гигиены

В рамках эксперимента ученые принялись анализировать и проверять средства личной гигиены, чтобы определить наиболее вредные из них.

В течение длительного периода времени эксперты проверяли 140 видов средств личной гигиены. Почти сразу ученые были обеспокоены тем количеством вредных токсинов, которые были ими обнаружены. Специалисты отметили, что наиболее опасными для человеческого организма являются ароматические добавки, ведь они содержат вредные химические элементы. Все эти химические элементы чаще всего негативно влияют на защитные функции кожи, снижая их.

Таким образом, ученые заявили, что подобные средства личной гигиены использовать не стоит, чтобы избежать более серьезных последствий. Не секрет, что снижение защитных функций кожи может привести к отсутствию возможности противодействовать инфекционным образованиям.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, Турция приобрела у РФ комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США. Анкара намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.