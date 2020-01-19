Ученые поведали о вреде горячего чая

В ходе недавно проведенного исследования научные специалисты из США пришли к выводу, что горячие напитки негативно влияют на риск развития рака гортани.

Многие люди любят горячие напитки, ведь они согревают. Однако мало кто задумывается о том, что именно горячие напитки могут быть крайне опасными для человеческого организма, в особенности для гортани. В рамках масштабного исследования американские ученые проанализировали данные свыше 50 тысяч жителей Ирана, чей возраст составил от 40 до 75 лет. Выяснилось, что в 90% случаев регулярное употребление около 700 мл горячего чая в сутки может привести к развитию рака гортани или пищевого тракта.

Исследователи считают, что пить горячие напитки полезно, однако в более разумных количествах. Кроме того, данные напитки должны быть не столь горячими, чтобы сохранить здоровье гортани и пищевого тракта.

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