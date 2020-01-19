Володин оценил возможность возвращения в парламент РФ «остроты 90-х»

19.01.2020, 13:51, Новости дня

В РФ появилась политическая культура, а потому «острота 90-х» вряд ли вернется в парламент, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Время прошло. Наверное, у всех есть понимание, что от этих острот мы все теряем. Политическая культура появилась и повзрослели все», – сказал Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова приводят «Вести».

«Будет больше диалога, будет больше обратной связи. Но это и ответственность», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. В частности, глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Президент, согласно предложению Путина, не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.



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