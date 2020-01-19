Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

«Это называется «поздно спохватились». Но хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины. По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским – стилистические», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление Тимошенко о том, что Украина попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность».

«Хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко в свое время возглавила так называемый «поход в НАТО». По большому счету, это уже было сдачей большей части суверенитета», – отметил Владимир Соловьев.

Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».

При этом именно Тимошенко активно выступала за кураторство Украины со стороны НАТО – упомянутый Соловьевым «поход» в альянс лидер «Батькивщины» вела, в частности, во время избирательной кампании 2014 года, когда она призывала немедленно провести референдум о вступлении в НАТО для «защиты от агрессии».

Нынешние заявления экс-премьера расценивают как часть кампании Тимошенко против Владимира Зеленского. Еще в декабре «Батькивщина» вместе с националистами из партии «Свобода» начала кампанию протеста, которая продолжилась на минувшей неделе. Поводом стало принятие Верховной радой Украины законопроекта, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель.

«Вообще, гибкое отношение украинских политиков к земельному вопросу – это довольно забавная история. Они довольно часто меняют свою позицию», – констатировал Соловьев.

Напомним, что еще в 2008 году правительство Юлии Тимошенко внесло в Раду законопроект о рынке земли. Это документ должен был отменить мораторий на куплю-продажу, и разрешить покупку земельных участков не только украинским, но и иностранным гражданам. Законопроект был отозван уже при Януковиче правительством Николая Азарова, но до этого кабинет Тимошенко сделал довольно много для упрощения продажи земли. Например, в 2009-м был объявлен бессрочным упрощенный порядок оформления актов на землевладение.

«Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины, – указал Соловьев. – По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским – стилистические. По своей сути, что один, что другая представляют интересы разнообразных олигархических групп. Конфликт между Тимошенко и Зеленским – не в отношении к земле, а в столкновении интересов этих групп. Для этого типа политиков важно не то, что именно будет с землей, а то, кому она достанется».

«Просто Юлия Тимошенко уже давно в этом бизнесе, давно в него интегрирована, и уже по праву, сама может считаться олигархом, – отметил собеседник. – Зеленский же пока только набирает финансовый капитал, в то время как с политическим капиталом уже проблемы: должность есть, а авторитет он теряет с большой скоростью».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.





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