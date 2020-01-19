В мире: Церковные расколы дошли до США

Одна из наиболее крупных и влиятельных протестантских церквей США − методистская − встала на путь раскола. Ее разделение выглядит неизбежным и продолжит тренд на уничтожение белого христианского большинства, создавшего ту Америку, которую мы знаем. В центре разногласий − вопрос по нашим меркам экзотический, но для американцев актуальный: могут ли геи быть священниками?

В заголовках многих американских СМИ – грядущий раскол Объединенной методистской церкви (ОМЦ), третьей по численности религиозной конгрегации США, окормляющей около семи миллионов прихожан внутри страны и еще столько же за рубежом.

Эта новость не совсем точна. Любые важные решения методисты принимают на всеобщих конференциях, которые проводятся раз в год с участием делегатов из разных стран. «Протокол о примирении через разделение», утвержденный их руководством, это лишь план по размежеванию «традиционалистов» и «прогрессистов». Но шансы на то, что он будет осуществлен на конференции уже в мае и приведет к фактическому расколу, весьма велики.

Противоречия внутри ОМЦ накапливались, начиная с ревущих 1960-х. Именно тогда в среде методистов начали активничать представители ЛГБТ-меньшинств, постепенно создавая свои группы влияния внутри церкви. В противовес им возникли сплоченные меньшинства традиционалистов, самыми заметными из которых стали «Благая весть» и «Ассоциация Завета Уэсли», названная в память основоположника методистской церкви Джона Уэсли.

В теории споры между внутрицерковными группировками велись по вопросам отношения к Святому писанию, о проблемах современной этики и морали, вокруг абортов и благотворительности. Однако истинной сутью разногласий уже несколько десятилетий является рукоположение геев и лесбиянок, а также венчание однополых пар. И по мере того, как сексуальные меньшинства добивались в США все больших прав, методисты раскалывались все более принципиально.

Стоит заметить, что ОМЦ – одна из наиболее консервативных протестантских конгрегаций в стране. Представители многих других уже давно рукополагают открытых геев и без всяких проблем их венчают. Например, прихожанин епископальной церкви Пит Буттиджич, участвующий сейчас в президентской гонке со стороны демократов, давно обвенчан с мужчиной и таскает супруга на все предвыборные мероприятия.

На фоне этой цветущей сложности методисты выглядят чрезвычайно несовременно. Если пастор-методист обвенчает однополую пару, его отлучат от служения на целый год, если он повторит свое «прегрешение», то будет лишен сана навсегда. Практикующие геи и лесбиянки к церковным должностям не подпускаются – священнослужитель должен либо придерживаться целибата, либо состоять в традиционном гетеросексуальном браке.

Борцам за права секс-меньшинств в методистской церкви приходится нелегко. Двенадцать лет потребовалось трансгендеру М Баркли, чтобы добиться рукоположения в дьяконы. Борьба его увенчалась успехом только в 2017 году. Изначально М Баркли (он требует, чтобы его называли именно так) был девушкой и в этом качестве изучал феминистскую и квир-теологию. Затем сделал каминг-аут в качестве лесбиянки. Позднее осознал себя трансгендером и потребовал, чтобы к нему обращались местоимением «они».

Все это время он судился с церковным начальством, добиваясь для себя сана. Наконец в 2017 году руководство методистской церкви сдалось. Баркли рукоположили и даже изменили ради него ритуальные слова обряда: женщина-епископ назвала его «они».

Семь лет конфликтовал с церковным начальством преподобный Фрэнк Шеффер. В 2007 году он обвенчал своего сына с мужчиной. Шеффера отрешили от сана, однако после нескольких церковных судов и апелляций преподобный все-таки добился права вновь служить в своей церкви.

Прогрессивные методисты, желающие «быть в тренде», не одобряют консерватизм своих единоверцев. Последние тринадцать лет объединение «Примиряющее духовенство», лоббирующее права секс-меньшинств, на каждой конференции ОМЦ поднимало вопрос о равных правах для представителей ЛГБТ. И всякий раз делегаты голосовали против.

Подавляющее большинство прихожан ОМЦ в США решительно настроены против гей-браков, а особенно решительно – методистские церкви Африки, до которых еще не докатился девятый вал политкорректности. Не сумев завоевать большинство голосов внутри церкви, активисты «Примиряющего духовенства» решили протолкнуть свою повестку с помощью аппаратных интриг.

«Протокол о примирении через разделение» фактически ставит традиционалистов внутри церкви в положение изгоев.

План разделения предполагает, что методисты, придерживающиеся традиционных взглядов на брак, получат возможность отделиться от ОМЦ. Им выдадут 25 миллионов долларов на «обустройство», однако они не смогут претендовать ни на какое имущество и недвижимость церкви. Почтенный бренд «Объединенная методистская церковь» останется за теми, кто поддерживает гей-браки и равные права для ЛГБТ. Те же, кто верен традиционному толкованию Святого писания, фактически «выгоняются на мороз».

В отношении методистских церквей Африки это выглядит прямым шантажом, ведь большинство из них просто не смогут выжить без помощи из США.

Если они продолжат придерживаться своих традиционных взглядов, американские единоверцы лишат их финансирования.

Раскол ОМЦ не состоится только в том случае, если более двух третей делегатов в мае проголосуют против «Протокола о примирении через разделение». Но методисты оказались в таком положении, что вынуждены выбирать между финансовой стабильностью и христианскими заповедями. Скорее всего, они проголосуют за стабильность.

На методистах расколы не закончатся. Под еще большим нажимом прогрессивной общественности выживают сегодня американские христиане-евангелисты. Даже их традиционализм, основанный на буквалистском толковании Библии, не устоял под напором массированной пропаганды.

Согласно опросам, старшее поколение евангелистов все еще придерживается консервативного взгляда на брак, как союза мужчины и женщины, однако их дети и внуки уже вполне согласны с идеей гей-браков. А это означает, что в храмах евангелистов и баптистов идет сегодня такое же подспудное противостояние старшего и младшего поколений, как и в среде методистов. Раскол этой крупной религиозной деноминации также представляется неизбежным.

Подобное фрагментирование завершит процесс дробления и вымирания белых американских христиан – станового хребта страны. Особо упертые традиционалисты разбегутся по своим гетто, окончательно превратившись в угнетенное и презираемое меньшинство. А христиане либеральных взглядов растеряют уникальность своей веры в бесконечных ее изводах типа «феминистской теологии», «ЛГБТ-теологии» и прочих полуязыческих направлениях, предельно далеких от учения Христа.

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