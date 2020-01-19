Путин сказал, как реагировать на попытки Запада переписать историю

Россия не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне, сообщил президент Владимир Путин. При этом, по его словам, Москва должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась.

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», – сообщил Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова приводят «Вести».

Российский лидер напомнил о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, «которые на десятилетия вперед, а может и гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать историю, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных политических сиюминутных целей, наносить ущерб памяти нашему народу, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом».

«Вот это самое главное, мы обязаны это делать. Потому что, как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», – сообщил Путин.

Накануне Путин во время встречи в Петербурге с ветеранами пообещал «заткнуть поганый рот» тех деятелей «за бугром», которые открывают его, «чтобы достичь сиюминутных политических целей». Российский лидер привел в пример действия Израиля, который не позволяет забыть о Холокосте. Он подчеркнул, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.





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