Конор одержал первую победу после проигрыша Хабибу

19.01.2020, 11:31, Новости дня

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне нокаутом в первом раунде.

Конор Макгрегор выиграл первый бой после разгрома, который учинил ему россиянин Хабиб Нурмагомедов в октябре 2018 года. Ирландский спортсмен вернулся в бои без правил отправив в нокаут американского бойца Дональда Серроне

Победу Конор одержал в первом же раунде на турнире UFC 246, нанеся Серроне нокаутирующий удар. Это было центральное событие UFC 246 и одновременно самое непродолжительное. Всего 40 секунд потребовалось Макгрегору. Он яростно атаковал американца, вошел в клинч, ударив соперника плечом. Серроне пропустил сильнейший удар ногой и был повержен.

Теперь Макгрегор получил шансы выйти на реванш с Хабибом, отомстить за поражение и вернуть себе звание чемпиона UFC в легком весе. Менеджер Макгрегора Оди Аттар считает, что бой его подопечного с Хабибом Нурмагомедовым стоило бы провести в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сотрудники финского Университета Ювяскюля заявили, что в будущем для подтверждения своей личности людям предстоит станцевать. Ранее проведенное исследование помогло ученым доказать, что идентичность людей можно сопоставить с их стилем танца, который является уникальным. На протяжении длительного периода времени финские исследователи работали над изучением возможности использования технологии захвата движения. Использование данной технологии помогло определить психологические черты […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика