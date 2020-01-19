Скончался избитый гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист Руслан Владыко скончался после полугода пребывания в коме.

Ушел из жизни Руслан Владыко, музыкант группы «Ляпис Трубецкой». Полгода он находится в коме после жесткого избиения. Он скончался в день рождения лидера коллектива, Сергея Михалка.

Владыко был членом «Ляписа» до распада группы в 2014 году и начал играть в проекте Trubetskoy.

На 47-летнего Владыко напали в Минске 6 июня, его ограбили, ударив по голове. Музыкант находился в баре, куда зашел, навестив сестру. Избитого гитариста отвезли в реанимацию, ему сделали операцию.

Владыко находился в коме, а сегодня, 19 января, в 6 утра он умер.

Напавшие на музыканта попали на запись камер наблюдения, до этого они сидели за столиком в баре. Подозреваемые задержаны, завтра

«Эта компания сидела за столиком. Врагов у Пана не было. Так что говорить о чем-то запланированном смысла нет. Это сделали случайные люди», – сообщил Евгений Колмыков, занимавший пост продюсера группы «Ляпис Трубецкой».

Завтра, 20 января, состоится очередное заседание суда. В деле остается немало загадок, в частности показания фигурантов дела сбивчивы. Также неясно, сколько людей причастны к убийству.

Мрачным совпадением является то, что Руслан Владыко скончался в день рождения лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка.

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