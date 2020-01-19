«Бум!» – «Их больше нет, сэр». Трамп рассказал подробности ликвидации Сулеймани

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед донорами Республиканской партии во Флориде 17 января рассказал подробности убийства командира элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Аудио выступления на закрытом ужине есть в распоряжении канала CNN.

Трамп заявил, что Сулеймани был «известным террористом, который был в списке» и что иранский генерал говорил «плохие вещи» о Соединенных Штатах.

Президент США подробно описал слежку за Сулеймани во время его прибытия в аэропорт Багдада. По словам Трампа, военные докладывали ему, наблюдая за происходящим через камеры и вели обратный отсчет.

«Потом вдруг – бум! «Их больше нет, сэр», – рассказал Трамп.

В ночь на 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию презиеднта США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Трамп 10 января заявил, что Сулеймани планировал нападения на четыре посольства США.

13 января генпрокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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