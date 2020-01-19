Названы 6 правил для сохранения здоровья почек

Американские эксперты из National Kidney Foundation рассказали о 6 простых правилах, соблюдая которые можно сохранить здоровье почек. В частности, позитивно на работоспособности органа отражается корректировка веса, питания и отказ от вредных привычек.

В первую очередь эксперты рекомендуют свести к минимуму потребление сахара, провоцирующего не только развитие диабета, но и проблемы с почками. В этом случае следует как можно меньше употреблять сладких газированных напитков, выпечки и закусок, в составе которых много сахара. Второе правило – сокращение употребления соли. Её избыток приводит к увеличению в организме запасов воды, что в свою очередь создаёт дополнительную нагрузку на почки и сосуды. Также нужно следить за массой тела и не допускать набора избыточного веса, так как это негативно влияет на работу органа и заставляет его фильтровать большее количество отходов.

Поможет сохранить здоровье почек отказ от курения и употребления алкогольных напитков. Первая вредная привычка провоцирует замедление притока крови, вторая – может привести к изменениям в функции очищающего кровь органа. И последний совет экспертов – регулярная проверка уровня холестерина, который повышает риск развития сердечных заболеваний и может стать причиной «засорения» почечных артерий бляшками.

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