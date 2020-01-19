Мнение: Почему ненавидят varlamov.ru

Никогда в детстве не пробовали разорить собачью будку? Собачья будка-единственное место для дворовой псины, в котором она себя чувствует полновластным хозяином, может спрятаться туда не только в непогоду, но и от хозяйского гнева. Когда мелким разорял собачью будку, то есть -снимаешь крышку, выволакиваешь оттуда подстилку, псина обиженно стоит в стороне и грустными-грустными глазами смотрит на тебя как ты, епаный мародер, разорил ее считай родовой поместье, выгреб весь скарб, и , махновец ты этакий, выволок на свет божий все ее «богатство» -засохшие косточки и прочее дерьмо, что она туда натаскала.
Так вот после поездки кучерявого в какой нибудь губернский город, обычно поднимается такой зёв и вой, что куда там дворовой псине.
Но похоже необычайно. Долго не понимал почему взрослые люди так реагируют на то, что кто то за них делает их работу, а именно ставит на место нерадивых, мягко выражаясь городских чиновников.
Хотя , живя в таком дерьмище, в котором находятся губернские города нео-совдепа, эта ваша непосредственная обязанность.
Понимаю конечно, что выбора у народа нет-кого поставили рулить городским, или губернским хозяйством, тот и будет пиздить и воровать наслаждаться широкими возможностями нагрести себе тугую мошну.
Как то разговаривали с близким, показываю ему на новенький чугунный заборчик
-Представляешь,- говорю -вот смотрю на это рукоблудие и уже представляю, как на этом спиздили денег
-А я даже знаю сколько и кто, -с улыбкой отвечает он.
Вчера в одной из тем задал вопрос «к чему, почему такое возмущение», на что получил феерический ответ » рассказывать о пиздеце в стране надо, но не надо так сильно уж выпячивать«
Остается только посмеяться над рожденным, селекционированным слабоумием замшелых пней.
А как и кто будет тогда определять меру выпячивания? Кто будет знать точную цифру количества выпячиваний?
Вы, дорогие мои страдальцы по прошлому, как раз похожи именно на такую дворовую суку, с разореной будкой.
Еще бы! Понимаю, сидит в ЖЖ такой вот Васек Трубачев и хлещется направо и налево, как он любит Родину, постя рекламные виды и открыточки своих ебеней. Но оно никогда не скажет, что выходя из подъезда он должен прыгать с кирпича на кирпич, потому что у подъезда, к примеру, лет восемь незамерзающая и глубокая лужа.
А тут приехал Варламов и его, такого успешного и благополучного пенсионера опустил ниже плинтуса и показал в какой глубокой он жопе живет.
Конечно же, тут одно из замечательных качеств совдеповского еще человека, играет сою роль -сор из избы не выносить! Да еще б запретить говорить об этом.
Вот зажили б щасливо тогда!
Конечно же играет свою роль то, что живет , опять же к примеру, замшелый пенс каких нибудь кыштымских ебенях, переваливается в валенках на босу ногу из одной коровьей лепехи в другую, а тут приезжает злобный тролль Варлаха и не только показывает что оно по горло заросло говном и грязью, но вот же чёрт-картинки постит, как это же можно благоустроить и переделать.
Да как тут жить спокойно, ведь вчера же только был написан пост «Моя Родина СССР» с великолепными видами лесов и холмов родного Залупиноструйска…
Конечно же многие «А вооот! Живетв Москвеее, сукааа!»
Кто вам мешает? Скажите-кто вам мешает сменить место жительства, работу, образ жизни и все остальное? По моему только ваши ограниченые умственные возможности.
Не переживайте-в Москве тоже много тех, кто страдает по родным березам, намертво сросшись с родными кучами говна и прочего навоза.
Посоветовать бы вам ругать не Варламова, а самих себя, за то что живете порой в дерьме, хлопаете в ладоши и радуетесь.
Но не понять же. Для вас это стрём и святотатство, неправда ли?
Источник: Достало
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Последнее: Никогда в детстве не пробовали разорить собачью будку? Собачья будка-единственное место для дворовой псины, в котором она себя чувствует полновластным хозяином, может спрятаться туда не только в непогоду, но и от хозяйского гнева. Когда мелким разорял собачью будку, то есть -снимаешь крышку, выволакиваешь оттуда подстилку, псина обиженно стоит в стороне и грустными-грустными глазами смотрит на […]
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