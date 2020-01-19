Офтальмологи назвали наиболее ценные для здоровья глаз продукты

Для сохранения нормального зрения, по словам офтальмологов, важно правильно подбирать рацион. Специалисты назвали наиболее ценные для глаз продукты, употребление которых поможет избежать проблем, а также снизить риск развития ряда других заболеваний.
В первую очередь стоит сделать питание разнообразным, отдавая предпочтение легкоусваиваемой пище, в составе которой достаточное количество витаминов A, B, C и E. Употребляя томаты, дыни, морковь и листовой салат можно обогатить организм ретинолом, преобразующимся затем в витамин A. Данный элемент способствует сохранению зоркости органов зрения. Также полезны такие продукты, как шиповник, черника, картофель, квашеная капуста, клубника и цитрусы. В их составе много аскорбиновой кислоты, помогающей снять усталость глаз и сохранить зрение.
В рацион стоит включать богатые витаминами B и E морепродукты, нежирные сорта мяса, орехи, грибы, овощи и кисломолочные продукты. При этом офтальмологи напоминают о необходимости консультации со специалистами перед изменением ежедневного рациона, что поможет избежать возможных проблем со здоровьем.
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Последнее: Для сохранения нормального зрения, по словам офтальмологов, важно правильно подбирать рацион. Специалисты назвали наиболее ценные для глаз продукты, употребление которых поможет избежать проблем, а также снизить риск развития ряда других заболеваний. В первую очередь стоит сделать питание разнообразным, отдавая предпочтение легкоусваиваемой пище, в составе которой достаточное количество витаминов A, B, C и E. Употребляя томаты, […]
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