Офтальмологи назвали наиболее ценные для здоровья глаз продукты

19.01.2020, 13:21, Разное

Для сохранения нормального зрения, по словам офтальмологов, важно правильно подбирать рацион. Специалисты назвали наиболее ценные для глаз продукты, употребление которых поможет избежать проблем, а также снизить риск развития ряда других заболеваний.
В первую очередь стоит сделать питание разнообразным, отдавая предпочтение легкоусваиваемой пище, в составе которой достаточное количество витаминов A, B, C и E. Употребляя томаты, дыни, морковь и листовой салат можно обогатить организм ретинолом, преобразующимся затем в витамин A. Данный элемент способствует сохранению зоркости органов зрения. Также полезны такие продукты, как шиповник, черника, картофель, квашеная капуста, клубника и цитрусы. В их составе много аскорбиновой кислоты, помогающей снять усталость глаз и сохранить зрение.

В рацион стоит включать богатые витаминами B и E морепродукты, нежирные сорта мяса, орехи, грибы, овощи и кисломолочные продукты. При этом офтальмологи напоминают о необходимости консультации со специалистами перед изменением ежедневного рациона, что поможет избежать возможных проблем со здоровьем.



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Последнее: Для сохранения нормального зрения, по словам офтальмологов, важно правильно подбирать рацион. Специалисты назвали наиболее ценные для глаз продукты, употребление которых поможет избежать проблем, а также снизить риск развития ряда других заболеваний. В первую очередь стоит сделать питание разнообразным, отдавая предпочтение легкоусваиваемой пище, в составе которой достаточное количество витаминов A, B, C и E. Употребляя томаты, […]

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