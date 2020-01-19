Американский ученый первым описал, как путешествовать в будущее

19.01.2020, 13:21, Разное

В теории разработка машины времени возможна в будущем. Об этом рассказал американский ученый, представляющий Университет Коннектикута, Рон Маллет, который, к тому же, подробно описал процесс построения данного устройства.
Тем не менее, машина сможет отправить человека исключительно в будущее, а не в прошлое, так как это, скорее всего, невозможно. Более того, после полета в будущее человек вернется также в будущее, примерно по тому же принципу как астронавты, отправляющиеся в путь на космическом корабле. Примерно за 7 дней путешествия с околосветовой скоростью на Земле пройдет как минимум десятилетие, отметил эксперт.

К слову, некоторые специалисты уже изучили концепцию Маллета, и в целом согласны с ней, но частично. Подобные теории озвучивались и ранее, хотя физики по-прежнему не готовы точно сказать, когда им удастся разработать подобную машину.



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