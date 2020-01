«Готовятся к войне с эвоками» — в интернете высмеяли форму Космических сил США

Фотографии новой формы Космических сил США вызвали живое обсуждение в Twitter. Камуфляж одежды привлёк внимание фанатов «Звёздных войн», которые сделали шуточное предположение, что новые войска Трампа собираются воевать против вымышленной расы эвоков, обитающих на лесной луне планеты Эндор, передаёт CNET.



Пентагон впервые опубликовал фотографии обмундирования недавно созданного подразделения — Космических сил США (USSF). Аккаунт американских ВМС в Twitter похвалил новую форму коллег, назвав её «внеземной». Но у многих пользователей она вызвала лишь недоумение, пишет CNET.

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the

Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @[email protected] pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020

По словам издания, новая форма Космических сил совершенно не походит на то, что носят персонажи «Звёздного десанта», «Звёздного крейсера «Галактика» или даже «Звёздного пути». Тем не менее, дизайн одежды привлёк «нежелательное» внимание фанатов «Звёздных войн», которые высмеяли её за наличие камуфляжа.

В конце концов, космическое пространство не славится растительностью, с которой необходимо «сливаться» межгалактическими солдатам. Поэтому фанаты «Звёздных войн» предположили, что президент Трамп планирует использовать космические войска для войны с эвоками, которые обитают в лесах вымышленной луны планеты Эндор.

«Они что, собираются воевать за лесную луну Эндора?» — написал автор научно-фантастических произведений Чак Вендиг в ответ на твит Космических сил. И он был далеко не единственным, кого интересовал этот вопрос.

«Ржунимагу. (Новая форма USSF. — ИноТВ) идеально подходит, чтобы прятаться в космических джунглях», — отреагировал на публикацию режиссёр «Тор Рагнарёк» Тайка Вайтити. «Люди насмехаются над Пентагоном из-за новой камуфляжной формы Космических сил, словно битвы за Эндор никогда не было», — саркастически заметил другой пользователь.

People are mocking the Pentagon’s new camo Space Force uniforms as if the Battle of Endor never happened pic.twitter.com/jqtCVtJdvu

— Guy (@flimflamma) January 18, 2020

«Некоторые умники шутят, что новый камуфляж Космических сил годится только для Эндора. Простите, но он гораздо практичнее. Его можно отлично использовать на Набу, Дагобе, Кашиик, Такодане и в сухих частях Скарифа», — иронизирует ещё один блогер.

There are some smartasses joking the new Space Force Camo is only useful on Endor. I’m sorry but it’s far more useful than that. It’s also going to work just fine on Naboo, Dagobah, Kashykk, Takodana and the dry parts of Scariff.

— Scott Manley (@DJSnM) January 18, 2020

Издание сделало подборку комментариев пользователей Twitter по теме, которые оно сочло наиболее забавными:

BryanYoung: Я люблю новую форму Космических сил

I love the new Space Force uniforms. pic.twitter.com/Khz4HtY2Ll

— Bryan Young (@swankmotron) January 18, 2020

₵₳₴Ʉ₳Ⱡ ₵ⱤɎ₱₮łĐ: Моя реакция на новую форму Космических сил

Me when I saw the new Space Force uniforms #Endor pic.twitter.com/RqjxccXRfo

— ₵₳₴Ʉ₳Ⱡ ₵ⱤɎ₱₮łĐ (@CCryptidd) January 18, 2020

SantiagoMayer: Срочные новости. Появились первые кадры с первой операции Космических сил США.

BREAKING: First images emerge from the first operation carried out by the US Space Force. pic.twitter.com/BvVxtqItaC

— Santiago Mayer (@santiagomayer_) January 18, 2020

OptimizedSoul: Мне действительно нравится новая форма Космических сил. Но, я думаю, им стоило оставить старую. Если, конечно, мы не собираемся вторгаться на Эндор.

I actually like the new #spaceforce uniforms. But I think they should have stuck to the old uniforms. Unless we invading Endor. pic.twitter.com/2XOWO2i0dV

— Optimized Soul (@AJMcMillenn) January 18, 2020



SaintBrianTheGodless: новый камуфляж Космических сил, который мы хотели бы получить.

the new space force camo we wish we had pic.twitter.com/O91ZuN6kYb

— Saint Brian The Godless (@AWorldOutOfMind) January 18, 2020

jongabriel: Злюсь, потому что Космические силы не выбрали мой дизайн формы.

Mad that Space Force didn’t select my uniform design. pic.twitter.com/D6MU9XdRJv

— jon gabriel (@exjon) January 18, 2020

PatrickChovanec: Меня глубоко расстраивает, что новая форма Космических сил выглядит не так

The fact that these aren’t Space Force’s new uniforms comes as a massive disappointment to me. pic.twitter.com/rVwuDCg5vX

— Patrick Chovanec (@prchovanec) January 18, 2020

JohnE.L. Tenney: Форма Космических сил, которую мы заслуживаем

The Space Force uniforms we deserve.#SpaceForce pic.twitter.com/hbVXuG5cZi

— John E.L. Tenney (@JohnELTenney) January 18, 2020

kylecassidy: Разве камуфляж Космических сил не должен быть чёрным с белыми звёздочками?

Shouldn’t space force camo be black with little stars on it? https://t.co/5xWRbRoiR4

— kyle cassidy (@kylecassidy) January 18, 2020

Rori!: Сделайте этот костюм формой Космических сил, трýсы!

Make this the Space Force camo, you cowards. pic.twitter.com/xyfRUPiqul

— Rori! (@RoriComics) January 18, 2020

CameronGrant: Первая задача Трампа для Космических сил — заново построить «Звезду смерти» (Трамп на картинке говорит: «Мы заново построим «Звезду смерти». Она будет потрясающей, поверьте мне. Очень роскошной. И заплатят за неё повстанцы!»)

Trump’s first plan with the Space Force is to rebuild the Death Star. pic.twitter.com/SzbaKpgNLe

— Cameron Grant (@extracoolcam101) January 18, 2020

JohnKovalic: Вы считаете, что форма Космических сил — это нечто, подождите, вы ещё их кораблей не видели!

Sure, but if you think the Space Force *uniforms* are something, wait’ll you see the ships! pic.twitter.com/V6gSj80lmm

— John Kovalic (@muskrat_john) January 18, 2020

Рост популярности слов «форма» и «Эндор» в Twitter вынудил Космические силы США дать ответ. Представители ведомства объяснили, что форма создавалась с оглядкой на существующие образцы других подразделений, чтобы сократить траты на её производство.

В ответном твите Космические войска не упомянули о планах атаковать какие-либо объекты или планеты из «Звёздных войн». Они также ответили на просьбу CNET прокомментировать ситуацию.

