«Атака на американцев» — адвокаты Трампа ответили на обвинения по импичменту

19.01.2020, 13:11, Новости дня

Команда юристов американского президента отреагировала на предписание явиться на процесс по импичменту, который проходит в верхней палате конгресса. Адвокаты Дональда Трампа категорически отрицают выдвинутые против него обвинения и настаивают, что его разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «совершенно законным» и отвечал интересам США, передаёт CNN.

В субботу вечером его (Трампа. — ИноТВ) команда юристов ответила на предписание сената явиться на процесс. Команда президента заявила, что статьи импичмента являются абсолютно несостоятельными и представляют собой атаку на американцев.

Как нам стало известно, они (адвокаты. — ИноТВ) планируют использовать для защиты Трампа три различных подхода. Во-первых, они опираются на обвинения и говорят, что его телефонный разговор с украинским президентом Зеленским был «идеальным», как выражался сам президент, без какой-либо договорённости об услуге за услугу между двумя лидерами.

Во-вторых, они отталкиваются от самих статей обвинения и подводят к мысли, что совершенный президентом поступок не подпадает под импичмент. И, в-третьих, они критикуют процесс, который демократы провели в палате представителей, утверждая, что президент Трамп был лишён справедливого процесса.  

Посмотрим, что пишет Белый дом: «Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента». Далее они говорят о его телефонной беседе с украинским президентом Зеленским, о том, что она была «совершенно законной, абсолютно приемлемой и учитывала продвижение наших национальных интересов».  

Близкие к президенту источники, которые проводят с ними выходные здесь в Мар-а-Лаго, рассказали нам, что президент, судя по всему, находится в приподнятом настроении. Но он слегка отвлечён продолжающейся сагой с импичментом. По-видимому, он спрашивает окружающих: «Зачем они со мной это делают?».

Борис Санчез, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 января 2020 года.



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