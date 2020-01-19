В крещенских купаниях в РФ приняли участие более 2 млн человек

В проруби в ходе крещенских купаний в ночь на 19 января окунулись более 2 млн человек в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня», – приводит ее слова ТАСС.
Волк сообщила, что для обеспечения общественного порядка и безопасности в храмах и монастырях, а также в местах массового купания привлечены свыше 41,1 тыс. сотрудников полиции. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.
Представитель МВД сообщила, что нарушений общественного порядка не допущено.
В МЧС добавили, что безопасность мероприятий в стране обеспечивают более 256 тыс. человек и 62 тыс. единиц техники.
Газета ВЗГЛЯД писала, как правильно купаться в проруби на Крещение.
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Последнее: В проруби в ходе крещенских купаний в ночь на 19 января окунулись более 2 млн человек в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня», – приводит ее слова ТАСС. Волк сообщила, что для […]
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