Сатановский предостерег «злобноватых псиц» от попыток лаять на Россию

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский с иронией прокомментировал желание «великих военных держав современности» отметить годовщину взятия Москвы.

«То из Литвы напомнили про Смутное время. То с Украины про Тохтамыша. Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них, Монголия и Франция молчат. Хотя у одних был Батый, у других – Наполеон. Германия молчит и глупостей такого рода не говорит. Она, правда, взять в последнюю мировую войну Москву не смогла, хотя очень пыталась. Но празднует же Египет ПОБЕДУ в войне 73-го с Израилем, которую с треском проиграл, на том основании, что хорошо ее начал», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

«Есть старая Европа, которая с Россией воевала достаточно и помнит, чем это всегда кончается. (…) Есть новая. Опыт государственности которой нулевой, как у Украины, почти нулевой, как у стран Прибалтики, или очень уж неудачный, как у Польши, пребывание которой то в разделенном состоянии, большей частью в составе Российской империи, то в рамках восточно-европейского советского блока породило в ее нынешней элите удивительную смесь традиционного гонора и агрессивности с тяжелыми комплексами. Впрочем, Грузии это тоже касается», – отметил политолог.

По его словам, в совокупности это напоминает «плохо воспитанную свору». «Две злобноватых псицы покрупнее, при этом сильно не ладящие между собой, одна помельче и три чихуа-хуа. Лают громко, визгливо и противно, имитируют атаки и постоянно оглядываются назад, где в тени находятся те, кто их прикармливает и притравливает на Москву, не слишком заботясь о целости шкуры клиентов», – подчеркнул Сатановский.

«У Грузии некоторый опыт того, что бывает, если влезть с Россией в драку, есть. Причем не так, чтоб сильно всерьез и с наилегчайшими для себя последствиями. У Украины почти есть. (…) Крым они потеряли без единой капли крови, в отместку за что, судя по всему, и начали его блокаду и гражданскую войну на собственном русскоязычном юго-востоке, которая идет там до сих пор. Что до Прибалтики и Польши, они пока отсыпаются на всем русском и, как и Украина, на памяти о войне и Холокосте. Традиционная привычка местных, когда страшно воевать с живыми, изгаляться над памятью мертвых. Ну, люди там в местном руководстве пока такие. Время подлецов и трусливых идиотов», – пишет политолог.

«До первой крови. Что, впрочем, им и намекнули. Хотя в коня ли был тот корм, сказать трудно. Пока что непохоже. И ведь потом будут сильно обижаться. Они же шутили! Но, наверное, их за такого рода шутки не били никогда. Так что сам факт, что если долго нарываться, таки можно нарваться, для них новость. Как, впрочем, всегда с дураками, не имеющими личного персонального опыта получения всего, что они заслужили, и бывает. И кто им тогда будет виноват?» – заключил Сатановский.

Накануне президент Владимир Путин во время встречи в Петербурге с ветеранами пообещал «заткнуть поганый рот» тех деятелей «за бугром», которые открывают его, «чтобы достичь сиюминутных политических целей». Российский лидер привел в пример действия Израиля, который не позволяет забыть о Холокосте. Он подчеркнул, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР.





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