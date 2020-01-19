В Кремле анонсировали встречу Путина с Эрдоганом в Берлине

В воскресенье до начала международной встречи по Ливии в Берлине президент РФ Владимир Путин проведет отдельную встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.
«Такая встреча планируется», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы президента России.
Напомним, в Берлин для участия в конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция и стороны конфликта в Ливии.
13 января переговоры по ситуации в Ливии состоялись в Москве, но там стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как глава ЛНА Халифа Хафтар отказался подписывать итоговое коммюнике.
Отметим, что Турция заявляла о намерении помогать правительству Фаиза Сарраджа, в Триполи уже прибыл турецкий спецназ.
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