В Сети вспомнили о «посрамившем» авианосец ВМС США бомбардировщике Су-24

Ровно 50 лет назад в небо поднялся первый созданный советскими конструкторами бомбардировщик Су-24. В 2020 году созданный на его базе Су-24МР «посрамил» авианосец ВМС США, о чём недавно вспомнили в Сети.

Советский Су-24 опасались в странах Европы, но особенно он «наводил страх» на американские военно-морские силы. Так, в октябре 2000 года морской разведчик Су-24МР, разработанный на базе бомбардировщика, смог «условно уничтожить» авианосец Kitty Hawk, шедший в направлении Кореи и заправляющийся от танкера. Именно в этот момент над ним на 60-метровой высоте прошёл самолёт, что в боевых условиях могло бы означать уничтожение корабля.

Один из офицеров ВМС США и очевидец давнего инцидента вспоминает, как капитану авианосца доложили об активности российских истребителей, на что он в ответ отдал приказ о запуске собственных самолётов. Однако на тот момент оказалось, что поднять в воздух можно только не имеющий вооружения EA-6B, а российские Су-24 и Су-27 к тому времени уже несколько раз пронеслись над палубой, распугав и «посрамив» команду американского авианосца. Кстати, впоследствии экипажи отечественных истребителей были представлены к наградам.

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Последнее: Ровно 50 лет назад в небо поднялся первый созданный советскими конструкторами бомбардировщик Су-24. В 2020 году созданный на его базе Су-24МР «посрамил» авианосец ВМС США, о чём недавно вспомнили в Сети. Советский Су-24 опасались в странах Европы, но особенно он «наводил страх» на американские военно-морские силы. Так, в октябре 2000 года морской разведчик Су-24МР, разработанный […]