Медведев останется председателем «Единой России»

Экс-премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что останется председателем партии «Единая Россия».

«Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии „Единая Россия“», — сказал Медведев.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку. Его должность занял Михаил Мишустин, который ранее возглавлял ФНС.

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Последнее: Экс-премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что останется председателем партии «Единая Россия». «Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии „Единая Россия“», — сказал Медведев. Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир […]