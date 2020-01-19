Тейлор Свифт выгнала Джастина Бибера с тренировки в спортзале: в чем причина

У каждого из нас наверняка найдутся свои пунктики для того,чтобы тренировка прошла идеально. Одним может потребоваться более низкая температура, чтобы добежать последний раунд спринтов на беговой дорожке. Другим необходима шапочка определенного цвета, чтобы проплыть несколько стометровок в бассейне. Третьим и вовсе может потребоваться уединение — для того, чтобы полностью сконцентрироваться на поставленнной задаче. В число последних, похоже, надодится Тейлор Свифт. На своих тренировках она не терпит посторонних глаз и всегда бронирует отдельный зал для занятий с личным тренеров. Но в этот раз сотрудники элитного спортклуба в Западном Голливуде, похоже, позабыли про эту маленькую просьбу певицы.

Как сообщает TMZ, Свифт была немало удивлена, когда вместо пустого зала обнаружила занятые тренажеры. Конечно, сотрудники клуба тут же решили исправить досадное недоразумение и попросили гостей спортклуба очистить помещение. Одним из самых неторопливых посетителей оказался Джастин Бибер. Певец не торопился заканчивать свою тренировку, а вместо этого дурачился, танцевал и делал селфи на фоне спортинвентаря. И удалился только после того, как персонал более настойчиво пропросил его уйти. К слову, с Тейлор Джастин так и не пересекся. Свифт зашла через черный вход, а Бибер вышел с центрального.

Джастин Бибер

Напомним, у Джастина Бибера и Тейлор Свифт давние недопонимания. Начались они во время отношений Джастина с Селеной Гомес. Тейлор не поддерживала подругу в этом союзе и знала, что Бибер изменяет Селене. А минувшей осенью и без того не дружеские омрачились личной обидой.

В октябре 2019 года в Сети появилось видео, где Тейлор, только что сделавшая операцию по коррекции зрения, расстроилась из-за банана — просто оторвала не тот, что хотела. Этот момент на камеру запечатлела ее мама, не думая, что найдется кто-то, кто вздумает шутить над человеком, который плохо видит.

Но Джастин Бибер нашел ролик забывным и спародировал Тейлор в соцсетях. Во время прямой трансляции в Instagram он оторвал себе банан и прокричал странную фразу: «Это не тот банан, у него нет головки». И потом принял точно такую же позу, как Тейлор на видео. Гнев фанатов не заставил себя долго ждать. Да так, что извиняться за неуместную шутку мужа пришлось Хейли.

Мы никогда не хотели кого-то этим расстроить. Мне правда очень жаль, что тебе настолько грустно. Я надеюсь, никогда в жизни мне не придется так переживать за того, кого я даже не знаю, — написала она.

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Последнее: У каждого из нас наверняка найдутся свои пунктики для того,чтобы тренировка прошла идеально. Одним может потребоваться более низкая температура, чтобы добежать последний раунд спринтов на беговой дорожке. Другим необходима шапочка определенного цвета, чтобы проплыть несколько стометровок в бассейне. Третьим и вовсе может потребоваться уединение — для того, чтобы полностью сконцентрироваться на поставленнной задаче. В число […]