Медведев сказал, какую задачу не смогло решить его правительство

Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что одной из нерешенных задач ушедшего правительства является рост реальных доходов населения.

«Безусловно, были и трудности. Это так. Были и нерешенные задачи. И, естественно, сейчас ими нужно будет заниматься. Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», – передает его слова РИА «Новости».

Он также объяснил причину отставки правительства, отметив, что в РФ есть задача политического обновления страны.

Медведев в среду сообщил об отставке правительства, после чего президент Владимир Путин предложил ему должность заместителя председателя Совета безопасности России. Новым премьером стал Михаил Мишустин.





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