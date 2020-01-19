Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власти журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» приехавших в регион журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Об этом Игнатьев заявил во время мероприятия в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, сообщает местное издание «Правда ПФО».
«Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», – сказал он.
По словам Игнатьева, отдельные журналисты «ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», российские же власти критикуют.
Игнатьев настаивает, что подобные статьи способствуют росту недовольства среди населения, по этой же причине якобы в регионе увеличивается количество митингов. Он заявил, что они отвлекают людей от благоустройства общественных пространств.
Ранее глава региона, в частности, назвал «фейковыми и надуманными» сообщения о допинговых нарушениях в чувашском спортивном училище. Факт этих нарушений при этом был подтверждён российским антидопинговым агентством РУСАДА.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Одна из наиболее крупных и влиятельных протестантских церквей США − методистская − встала на путь раскола. Ее разделение выглядит неизбежным и продолжит тренд на уничтожение белого христианского большинства, создавшего ту Америку, которую мы знаем. В центре разногласий − вопрос по нашим меркам экзотический, но для американцев актуальный: могут ли геи быть священниками? В заголовках многих […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинцам могут запретить въезжать в Россию по внутренним паспортам / 5 декабря
- FAZ — немецкий бизнес призвал Европу восстановить экономические отношения с Донбассом / 6 декабря
- Иран направил в ООН письмо с предостережением в адрес США / 8 января
- Иран опубликовал предварительный отчет о крушении самолета / 9 января
- Ростехнадзор не выявил связь отравления детей в селе Вад с деятельностью газовиков / 27 ноября
- Euronews — экипаж МКС подготовлен ко всему — и опасается лишь неизведанного / 17 января
- Обвиненный в избиении женщины врач в Уссурийске взял больничный / 9 января
- Операторы связи закупили оборудование на 10 млрд рублей для «закона Яровой» / 10 декабря