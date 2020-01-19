Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власти журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» приехавших в регион журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Об этом Игнатьев заявил во время мероприятия в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, сообщает местное издание «Правда ПФО».

«Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», – сказал он.

По словам Игнатьева, отдельные журналисты «ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», российские же власти критикуют.

Игнатьев настаивает, что подобные статьи способствуют росту недовольства среди населения, по этой же причине якобы в регионе увеличивается количество митингов. Он заявил, что они отвлекают людей от благоустройства общественных пространств.

Ранее глава региона, в частности, назвал «фейковыми и надуманными» сообщения о допинговых нарушениях в чувашском спортивном училище. Факт этих нарушений при этом был подтверждён российским антидопинговым агентством РУСАДА.

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