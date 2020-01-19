Украина отчиталась о потерях в Донбассе за год

Офис генпрокурора Украины Руслана Рябошапки сообщил, что с 2019 по 2020 год в Донбассе погибли 132 украинских силовика, еще 716 были ранены.
На территории Донецкой области погиб 101 человек, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области погиб 31, 197 ранены, информирует «Страна».
Причины гибели не названы.
В декабре 2019 года в ООН заявили, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3 тыс. 344 мирных жителя, еще более 7 тыс. получили ранения.
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