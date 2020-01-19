Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Новоазовск, потому что у них «антитеррористическая операция» – отчет

17 января члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе несколько раз не пропустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 18 января на ее сайте.

«На блокпосту к северу от Новоазовска [Донецкой области] (неподконтрольный правительству) 2 вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю миссии в проезде в направлении Новоазовска, ссылаясь на то, что «в этом районе продолжается антитеррористическая операция», – сообщили в СММ.

Также проезд патрулю не разрешили в районе Приморского и Заиченко Донецкой облсти, а в районе Верхнешироковского проезд разрешили после 30-минутной задержки.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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