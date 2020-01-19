Макгрегор предложил новое место для боя с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после победы над американцем Дональдом Серроне заявил, что хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве или Ирландии.
Он назвал бой с Нурмагомедовым «хорошим вариантом», а в качестве места проведения поединка предложил Москву или Ирландию, информирует РЕН-ТВ.
«Я очень люблю россиян, сам недавно был в Москве. Они интересные люди, очень любят ММА. Там много моих фанатов. Это было бы очень круто, что-то вроде серии фильмов «Рокки», – сказал Макгрегор.
По его словам, конкретно об этом поединке можно было бы говорить только после поединка Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Макгрегор вернулся в UFC после поражения от Нурмагомедова, нокаутировав Серроне в первом раунде. Незадолго до боя ирландец утверждал, что готов заменить Тони Фергюсона в бою против россиянина, но тот якобы боится повторного поединка.
При этом президент UFC Дана Уайт отверг возможность проведения реванша в России.
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