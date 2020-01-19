Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов за «искаженную» информацию

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые «пишут лишь бы заработать на разных схемах».

«Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов России, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить», – приводит его слова «Правда ПФО».

Игнатьев призвал рассказывать, откуда приехали эти журналисты и блогеры, «с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

«Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», – заключил глава региона.

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