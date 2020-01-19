Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов за «искаженную» информацию

19.01.2020, 12:26, Новости дня

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые «пишут лишь бы заработать на разных схемах».

«Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов России, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы значит заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить», – приводит его слова «Правда ПФО».

Игнатьев призвал рассказывать, откуда приехали эти журналисты и блогеры, «с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

«Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», – заключил глава региона.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Одна из наиболее крупных и влиятельных протестантских церквей США − методистская − встала на путь раскола. Ее разделение выглядит неизбежным и продолжит тренд на уничтожение белого христианского большинства, создавшего ту Америку, которую мы знаем. В центре разногласий − вопрос по нашим меркам экзотический, но для американцев актуальный: могут ли геи быть священниками? В заголовках многих […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика