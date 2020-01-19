Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина помогают родителями по хозяйству

Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина поразили поклонников звёздной пары своим умением помогать родителям по хозяйству. Несмотря на возраст, Елизавета и Гарри растут очень воспитанными и трудолюбивыми.
Причиной для восторженных отзывов на этот раз стала уборка кухни после завтрака. Елизавета помогает своему брату Гарри с уборкой и приносит оставшуюся посуду. В это время мальчик бережно складывает её в посудомоечную машину. Таким образом Максим Галкин и Алла Пугачёва продемонстрировали, что их дети вполне самостоятельны и способны сами за собой убирать.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они поблагодарили Аллу Пугачёву и Максима Галкина за возможность приобщиться к обычному семейному быту кумиров. Фанаты также отметили, что Гарри и Елизавета растут очень воспитанными детьми и не избалованными. Именно поэтому на них очень приятно смотреть.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне, сообщил президент Владимир Путин. При этом, по его словам, Москва должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась. «Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров сообщил об угрозах Уилана просверлить головы сотрудникам ФСИН / 11 декабря
- Психически нездоровый мужчина оставил без света и отопления 10 тыс. жителей Кишинева / 24 ноября
- Автоновости: Москвичи объявят войну тем, кто паркуется на местах для пожарных / 5 декабря
- Гаджеты: Microsoft Windows 10 может перейти на систему платной подписки / 2 января
- В Казахстане из-за гололеда опрокинулся автобус, восемь человек погибли / 3 декабря
- Чийгоз об участии Путина в открытии Крымского моста: Это жажда доказать свое величие. Экономическое развитие Крыма его не интересует / 23 декабря
- Росгвардия: В действиях сотрудников, избивших Канторовича на акции 27 июля, не было нарушений / 11 декабря
- Эрдоган поддержал план НАТО по защите Прибалтики и Польши / 4 декабря