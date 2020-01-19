Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина помогают родителями по хозяйству

Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина поразили поклонников звёздной пары своим умением помогать родителям по хозяйству. Несмотря на возраст, Елизавета и Гарри растут очень воспитанными и трудолюбивыми.

Причиной для восторженных отзывов на этот раз стала уборка кухни после завтрака. Елизавета помогает своему брату Гарри с уборкой и приносит оставшуюся посуду. В это время мальчик бережно складывает её в посудомоечную машину. Таким образом Максим Галкин и Алла Пугачёва продемонстрировали, что их дети вполне самостоятельны и способны сами за собой убирать.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они поблагодарили Аллу Пугачёву и Максима Галкина за возможность приобщиться к обычному семейному быту кумиров. Фанаты также отметили, что Гарри и Елизавета растут очень воспитанными детьми и не избалованными. Именно поэтому на них очень приятно смотреть.

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